Polícia localiza e multa suspeita de arrastar cão em SJC

A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 3 mil a uma mulher acusada de arrastar um cachorro com o carro no bairro Campos de São José, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com a corporação, a ocorrência teve início após a denúncia de maus-tratos feita no começo da semana. O caso ganhou repercussão depois que um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostrou o animal sendo puxado pelo veículo em movimento.