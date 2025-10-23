23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
MAUS TRATOS

Polícia localiza e multa suspeita de arrastar cão em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Cachorro foi vítima de maus tratos
Cachorro foi vítima de maus tratos

A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 3 mil a uma mulher acusada de arrastar um cachorro com o carro no bairro Campos de São José, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com a corporação, a ocorrência teve início após a denúncia de maus-tratos feita no começo da semana. O caso ganhou repercussão depois que um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostrou o animal sendo puxado pelo veículo em movimento.

Após a confirmação da veracidade das imagens junto à 6ª Delegacia de Polícia Judiciária, os agentes foram até a residência da tutora para apurar os fatos. Em depoimento, a mulher alegou que o cachorro se recusou a entrar no carro, motivo pelo qual teria sido arrastado por alguns metros, sofrendo ferimentos nas patas.

Com base nas evidências, a equipe lavrou auto de infração ambiental no valor de R$ 3 mil. O Centro de Controle de Zoonoses foi acionado, mas informou não possuir vagas para acolher o animal. Diante disso, o cão foi entregue a um parente da mulher, que ficou responsável por ele como fiel depositário.

