Carlos Costa morre aos 29 anos em SJC; veja notas de falecimento

SONIA MARIA DE OLIVEIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 66 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 15h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP
LAURA FLAUZINA DE ARAUJO
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 82 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 14h30
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
PEDRO JUVENAL DE OLIVEIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
VANESSA ISMENIA MONTEIRO DOS SANTOS - DESPOJOS
Falecimento: 06/08/2022
Idade: 46 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 24/10/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
JOAQUIM FELICIO RIBEIRO NETO
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 96 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 24/10/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
JOSE MARIA FERREIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 75 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 23h00
Local: Cemitério Municipal de Barra Mansa/RJ
BENTO GRIGORIO DE OLIVEIRA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 91 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 23h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
Falecimento: 22/10/2025
Idade: 61 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 16h30
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
MARIA JULIANA VIEIRA EVANGELISTA
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 34 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
NEIDE APARECIDA RODRIGUES DE BARROS
Falecimento: 23/10/2025
Idade: 66 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ANITA LEOPOLDINO
Falecimento: 22/10/2025
Idade: 77 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
ALZIRA FERREIRA LEMES
Falecimento: 22/10/2025
Idade: 81 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 23/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal de Areias/SP
IRANY PEREIRA DE MORAIS
Falecimento: 22/10/2025
Idade: 76 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 15h30
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP
ESTELITA SILVA SANTOS
Falecimento: 22/10/2025
Idade: 82 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
JOSÉ DE JESUS GOMES
Falecimento: 22/10/2025
Idade: 71 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
VIDAL DE MORAES
Falecimento: 22/10/2025
Idade: 96 anos
Velório: Igreja Ágape Nova Aliança - Res. Dom Bosco (SJC/SP)
Sepultamento: 23/10/2025 às 09h30
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
CARLOS PHILIP MARTINS DA COSTA
Falecimento: 20/10/2025
Idade: 29 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 23/10/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)