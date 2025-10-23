23 de outubro de 2025
ABANDONO

Após ser expulso de casa, menino de 8 anos caminha 10 quilômetros

Por Da Redação | Porto Belo (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um menino de 8 anos foi resgatado enquanto caminhava sozinho às margens da BR-101 na noite de quarta-feira (22). Ele contou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que havia sido expulso de casa e já tinha percorrido cerca de 10 quilômetros a pé.

O caso aconteceu em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. O garoto, que mora em Itapema, cidade vizinha, foi visto por funcionários da concessionária responsável pela rodovia, que acionaram a PRF para o atendimento.

De acordo com os agentes, o menino recebeu água, alimento e abrigo no local. Durante a conversa com os policiais, relatou viver em um ambiente de maus-tratos e violência doméstica.

Após o resgate, ele foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Porto Belo, que acompanha o caso e deve adotar as medidas legais de proteção à criança.

