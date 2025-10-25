Mulher que arrastou cachorro com carro leva multa de R$ 3.000

Uma mulher foi multada em R$ 3.000 após arrastar um cachorro com o carro, causando ferimentos no animal. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Ambiental nesta quinta-feira (23).

O caso aconteceu no bairro Campos de São José, região sudeste de São José dos Campos. A denúncia chegou à polícia no início da semana, por meio de um vídeo que mostrava o cão sendo puxado pelo veículo. As imagens foram verificadas e confirmadas pela 6ª Delegacia de Polícia Judiciária antes da ação.