Priscila, 40 anos, morre a facadas e corpo é achado em lago

Uma mulher de 40 anos foi assassinada a facadas e teve o corpo encontrado submerso em um lago na noite de terça-feira (22). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que confessou o homicídio à polícia.

O caso ocorreu em um sítio localizado às margens da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada pelo dono da propriedade após receber uma denúncia feita pelo irmão do suspeito, relatando o crime.