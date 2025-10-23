24 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Priscila, 40 anos, morre a facadas e corpo é achado em lago

Por Da Redação | Mogi Guaçu (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Priscila, 40 anos, morre a facadas e corpo é achado em lago
Priscila, 40 anos, morre a facadas e corpo é achado em lago

Uma mulher de 40 anos foi assassinada a facadas e teve o corpo encontrado submerso em um lago na noite de terça-feira (22). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que confessou o homicídio à polícia.

O caso ocorreu em um sítio localizado às margens da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada pelo dono da propriedade após receber uma denúncia feita pelo irmão do suspeito, relatando o crime.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Dorivaldo da Silva Pereira ao telefone. Ele admitiu ter matado a companheira, Priscila Adelangela Moraes, de 40 anos, e afundado o corpo dela no lago da propriedade.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal havia discutido momentos antes do crime. Durante a briga, Priscila teria ferido Dorivaldo na perna com uma faca, que caiu em seguida. O homem pegou a arma e desferiu mais de 15 golpes, atingindo o pescoço, o abdômen e outras partes do corpo da vítima. Ele ainda afirmou aos policiais que tentou arrancar a perna da mulher.

Para ocultar o crime, Dorivaldo arrastou o corpo até o lago e o afundou usando pedras. O Corpo de Bombeiros encontrou o cadáver após buscas no ponto indicado pelo suspeito.

O homem foi preso em flagrante e levado ao 1º Distrito Policial de Mogi Guaçu, onde permanece detido pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

