Morre prima da cantora Ana Castela, aos 35 anos

Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, morreu nesta quinta-feira (23), aos 35 anos. A informação foi confirmada por meio de uma nota publicada nas redes sociais pela igreja que ela frequentava.

O falecimento foi comunicado pela Assembleia de Deus Nova Aliança, em Cáceres, que lamentou a perda e exaltou o envolvimento de Paula nas atividades religiosas. “Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento da nossa querida irmã Paula Proença Castela Ribeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus”, diz o comunicado publicado no Instagram da instituição.