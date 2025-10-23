Morre prima da cantora Ana Castela, aos 35 anos

Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, morreu nesta quinta-feira (23), aos 35 anos. A informação foi confirmada por meio de uma nota publicada nas redes sociais pela igreja que ela frequentava.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O falecimento foi comunicado pela Assembleia de Deus Nova Aliança, em Cáceres, que lamentou a perda e exaltou o envolvimento de Paula nas atividades religiosas. “Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento da nossa querida irmã Paula Proença Castela Ribeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus”, diz o comunicado publicado no Instagram da instituição.
A causa da morte não foi informada. O hospital onde Paula estava internada foi procurado, mas ainda não divulgou detalhes sobre o caso.
Um dia antes, Ana Castela havia pedido doações de sangue para a prima, explicando que ela estava grávida. “Ela tá gravidinha, então obrigada a cada um de vocês”, escreveu a artista, que agradeceu aos fãs pelo engajamento após a grande procura no banco de sangue.
A cantora, que viajava a trabalho para Portugal, ainda não se pronunciou sobre a morte da familiar. Ontem, ela havia demonstrado gratidão pelo apoio recebido: “Deus abençoe imensamente do fundo do meu coração cada um de vocês. Vocês não têm noção do quanto isso vai ajudar a minha prima e vai deixar minha família feliz.”