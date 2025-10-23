Câmara aprova abertura de programa de anistia de multas e juros

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (23), por unanimidade, o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a Prefeitura a abrir um novo programa de anistia de multas e juros esse ano. O texto seguirá para sanção do prefeito.

Segundo a proposta, serão abrangidas pelo programa as dívidas contraídas até o dia 30 de setembro de 2025. Já o prazo de adesão será até o dia 30 de novembro, podendo ser prorrogado por até 30 dias, caso seja de interesse da Prefeitura.