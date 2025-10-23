Câmara aprova empréstimo de R$ 48 milhões para obras em 8 bairros

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (23), em sessão ordinária, o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza o município a contratar uma operação de crédito de até R$ 48,3 milhões para obras de urbanização em oito bairros da cidade.

O projeto recebeu 19 votos a favor e dois contra - os votos contrários foram dos vereadores Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). "De juros, o município vai pagar mais de R$ 30 milhões nos próximos 20 anos por causa desse empréstimo", disse Thomaz. "Votei contrário ao projeto porque entendo que a cidade não pode viver de endividamentos", afirmou Sérgio.