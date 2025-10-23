Psiquiatra é preso por suspeita de estupr@r e até l@mber paciente

Um psiquiatra de 43 anos foi preso após pacientes procurarem a polícia para denunciar casos de estupro e importunação sexual no interior de São Paulo.

Vítimas contaram à polícia que Rafael Pascon cometia os crimes no consultório, geralmente na consulta de retorno. Ele, que tem registro ativo no Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo), tem uma clínica particular em Marília (SP) e também atendia em um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) em Garça (SP).