Psiquiatra é preso por suspeita de estupr@r e até l@mber paciente

Um psiquiatra de 43 anos foi preso após pacientes procurarem a polícia para denunciar casos de estupro e importunação sexual no interior de São Paulo.
Vítimas contaram à polícia que Rafael Pascon cometia os crimes no consultório, geralmente na consulta de retorno. Ele, que tem registro ativo no Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo), tem uma clínica particular em Marília (SP) e também atendia em um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) em Garça (SP).
A prisão preventiva do médico aconteceu nessa quarta-feira (22), quando ele foi à delegacia prestar esclarecimentos. A delegada Darlene Costa explicou que a prisão preventiva foi pedida para a segurança das vítimas e para que ele não suma com provas nem coaja testemunhas que ainda serão ouvidas.
Crimes aconteciam desde 2018, segundo o relato das vítimas. As primeiras mulheres ouvidas pela polícia contaram que o médico fazia perguntas de cunho sexual no meio da consulta e, ao fim, tentava dar beijos, "abraços mais acalorados" e até lambidas nelas.
Primeiras denúncias foram feitas por sete mulheres no meio do mês. Segundo a TV Tem, mais de 20 vítimas procuraram a polícia após a repercussão dos primeiros casos.
A defesa diz que o psiquiatra é inocente e que a decisão sobre prisão não foi razoável. Em nota, os advogados do médico afirmaram que a prisão preventiva é "extrema e absolutamente desnecessária" e afirmou que Rafael "se colocou à inteira disposição das autoridades" para esclarecimentos.
O Cremesp afirmou que abriu uma sindicância sobre o caso. O processo segue em segredo, conforme determinado por lei.
* Com informações do portal UOL