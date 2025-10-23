Museu Histórico de Pinda ganha vida em realidade virtual

De 31 de outubro a 9 de novembro, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, em Pindamonhangaba, será palco de uma experiência imersiva inédita que une cultura e tecnologia.
Durante o período, o público poderá utilizar óculos de Realidade Virtual para explorar digitalmente o edifício, conhecer detalhes de sua história e vivenciar o patrimônio de forma interativa e envolvente.
Além da imersão presencial, o projeto também disponibiliza uma visita virtual online, acessível de qualquer lugar, permitindo que mais pessoas conheçam o acervo e a importância histórica do museu. O acesso pode ser feito pelo link: https://patrimonio-vivo.glide.page/dl/e38da2.
A iniciativa integra o projeto “Observando a paisagem, preservando e ressignificando o patrimônio histórico no Vale do Paraíba e Litoral Norte”, idealizado pelo historiador Fernando Alves e pelo desenvolvedor de aplicativo Rodrigo Freitas.
O objetivo é preservar e revalorizar quatro patrimônios culturais nas cidades de Pindamonhangaba, São José dos Campos, Ilhabela e Paraibuna, utilizando tecnologia de escaneamento 3D LIDAR e experiências em Realidade Virtual.
“A Realidade Virtual permite que as pessoas tenham acesso a detalhes e histórias que, muitas vezes, passam despercebidos em uma visita física. É uma forma inovadora de reconectar a população com os espaços que contam nossa história”, destaca Fernando Alves, idealizador do projeto.
Para o chefe da Divisão de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba, Mauro Celso Barbosa, a tecnologia é uma aliada na valorização da memória local.
“A tecnologia nos ajuda a ampliar o olhar sobre o patrimônio, despertando o interesse das novas gerações e reforçando a importância de preservar nossa memória coletiva”, afirma.
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, e convida o público a participar dessa experiência inovadora de imersão e descoberta.