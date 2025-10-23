Museu Histórico de Pinda ganha vida em realidade virtual

De 31 de outubro a 9 de novembro, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, em Pindamonhangaba, será palco de uma experiência imersiva inédita que une cultura e tecnologia.

Durante o período, o público poderá utilizar óculos de Realidade Virtual para explorar digitalmente o edifício, conhecer detalhes de sua história e vivenciar o patrimônio de forma interativa e envolvente.

