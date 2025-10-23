OVALE Cast debate dor nas costas, que afeta 80% dos brasileiros

Dor nas costas, um problema comum, que aflige ou vai afligir até 80% da população brasileira.
Esse é o tema do novo episódio do podcast “Saúde & Bem-Estar”, que estreia nesta quinta-feira (23).
Apresentado pela jornalista Juliana Sever, o podcast de OVALE recebe neste episódio o fisioterapeuta Carlos Henrique Victor dos Santos, especialista em Osteopatia Clínica, com pós-graduações em Fisioterapia Esportiva e Ortopédica; e Lilian Ferolla, paciente, que conviveu por décadas com dores nas costas, passou por diferentes formas de tratamentos e recentemente fez cirurgia de coluna.
Dados oficiais mostram a importância de um tema cotidiano a boa parte dos brasileiros. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, cerca de 80% da população brasileira já sentiu ou vai sentir dores nas costas em algum momento da vida. Além disso, a dor lombar é a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil.
“Quase todo mundo tem ou vai ter dor nas costas”, disse o fisioterapeuta Carlos Henrique Victor dos Santos. “E as causas são as mais diversas possíveis.”
Quer saber mais? Não perca: “Saúde & Bem-Estar” debate porque a dor nas costas é tão comum na população brasileira, quais são as principais causas desse tipo de dor, quando a cirurgia é indicada e qual o papel da fisioterapia na recuperação após uma cirurgia, como a feita por Lilian Ferolla. E vai mais além: no bate-papo surgiram dicas práticas para aliviar as dores nas cotas e hábitos simples que podem melhorar a saúde da sua coluna.
