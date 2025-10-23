OVALE Cast debate dor nas costas, que afeta 80% dos brasileiros

Dor nas costas, um problema comum, que aflige ou vai afligir até 80% da população brasileira.

Esse é o tema do novo episódio do podcast “Saúde & Bem-Estar”, que estreia nesta quinta-feira (23).

Apresentado pela jornalista Juliana Sever, o podcast de OVALE recebe neste episódio o fisioterapeuta Carlos Henrique Victor dos Santos, especialista em Osteopatia Clínica, com pós-graduações em Fisioterapia Esportiva e Ortopédica; e Lilian Ferolla, paciente, que conviveu por décadas com dores nas costas, passou por diferentes formas de tratamentos e recentemente fez cirurgia de coluna.