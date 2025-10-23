Hospital Regional em Cruzeiro abre processo seletivo; SAIBA MAIS

O Hospital Regional do Vale Histórico, em Cruzeiro, abre processo seletivo para centenas de vagas na próxima segunda-feira (27). As inscrições serão gratuitas e o edital contemplará 55 cargos entre áreas assistenciais e administrativas.

A gestão do hospital será feita pelo ISG (Instituto Sócrates Guanaes), que já administra o Hospital Regional de São José dos Campos e o Hospital Regional do Litoral Norte.