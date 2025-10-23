Hospital Regional em Cruzeiro abre processo seletivo; SAIBA MAIS

O Hospital Regional do Vale Histórico, em Cruzeiro, abre processo seletivo para centenas de vagas na próxima segunda-feira (27). As inscrições serão gratuitas e o edital contemplará 55 cargos entre áreas assistenciais e administrativas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A gestão do hospital será feita pelo ISG (Instituto Sócrates Guanaes), que já administra o Hospital Regional de São José dos Campos e o Hospital Regional do Litoral Norte.
O ISG reforça que todas as orientações oficiais — prazos, etapas, critérios, documentação e cronograma — serão divulgadas exclusivamente pelos seus canais oficiais (veja abaixo). Não há intermediários e nenhuma taxa é cobrada em qualquer fase da seleção.
Canais oficiais:
Site: isgsaude.org.br
Instagram: @isgsaude
LinkedIn: Instituto Sócrates Guanaes
O Instituto orienta os candidatos a desconsiderar mensagens, perfis, grupos ou páginas não listados acima, especialmente se prometerem “facilidades” ou solicitarem pagamentos. Em caso de dúvida, consulte o site oficial ou as redes do ISG.
Segundo o ISG, o processo seguirá os princípios de transparência, ética e igualdade de oportunidades, diretrizes que norteiam o recrutamento e seleção da organização.
Quando o comunicado com as etapas e prazos for publicado nos canais oficiais, os candidatos poderão conferir exigências por cargo, forma de inscrição e datas das fases.
O Hospital Regional do Vale Histórico teve aporte de R$142 milhões do Governo de São Paulo. A unidade será referência em urgência e emergência para 17 municípios do Vale, atendendo 454 mil moradores.
A unidade terá 210 leitos, sendo 40 de UTI e 29 de internação, e serviços como hemodiálise, reabilitação pós-operatória ortopédica e neurocirurgia, além de atenção a gestantes e bebês.
Ainda no rol de serviços da unidade contará também com laboratório de análises clínicas e ambulatório habilitado para exames como radiografia, tomografia, cardiotocografia, eletrocardiograma, ressonância magnética, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, endoscopia, colonoscopia, histeroscopia, entre outros.
O hospital contará com uma estrutura de 23.915 m² e oferecerá Pronto-Socorro de Urgência e Emergência, Serviço de Apoio Diagnóstico, UTI, Centro Cirúrgico, Centro-Obstétrico, Parto Humanizado, Central de Material Esterilizado e Hospital-Dia.
SERVIÇO
Início das inscrições: segunda (27/10)
Localidade das vagas: HRCFVH – Cruzeiro (SP)
Taxa: gratuita
Informações e edital: isgsaude.org.br e perfis oficiais do ISG