Após morte em afogamento, turista segue desaparecido na região

Um turista segue desaparecido no mar em Ubatuba após episódio de afogamento que terminou com outro turista morto. Os dois são de Minas Gerais e entraram no mar na manhã desta quinta-feira (23), na Praia Grande, após consumir bebida alcoólica, segundo informações do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Um deles, de 29 anos, foi retirado da água em parada cardiorrespiratória (grau 6 de afogamento) por um guarda-vidas. Equipes do Samu, com suporte avançado e presença de um médico, realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas o homem não resistiu e morreu no local. A vítima foi identificada como João Carlos Ceu Gonçalves, de Monte Sião (MG).