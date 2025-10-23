Após morte em afogamento, turista segue desaparecido na região

Um turista segue desaparecido no mar em Ubatuba após episódio de afogamento que terminou com outro turista morto. Os dois são de Minas Gerais e entraram no mar na manhã desta quinta-feira (23), na Praia Grande, após consumir bebida alcoólica, segundo informações do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
Um deles, de 29 anos, foi retirado da água em parada cardiorrespiratória (grau 6 de afogamento) por um guarda-vidas. Equipes do Samu, com suporte avançado e presença de um médico, realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas o homem não resistiu e morreu no local. A vítima foi identificada como João Carlos Ceu Gonçalves, de Monte Sião (MG).
O segundo banhista, amigo da vítima, segue desaparecido. As buscas estão sendo realizadas pelo GBMar, com apoio de moto aquática e equipes em terra. O afogamento ocorreu em frente ao quiosque Baguari, trecho bastante frequentado por turistas.
De acordo com o boletim de ocorrência, os dois chegaram de Monte Sião (MG) com outros amigos e foram até a praia passar o dia. Todos estavam na areia e os dois amigos decidiram entrar juntamente no mar. Com o mar agitado, os turistas acabaram sendo levados pela correnteza.
O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que banhistas evitem o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar e respeitem sempre as orientações dos guarda-vidas, principalmente em praias com correntezas e ondulação forte, como é o caso da Praia Grande.
Segundo o GBMar, as buscas seguem em andamento nesta quinta-feira.