MP nega representações contra Prefeitura por ação na Vila Unidos

O Ministério Público arquivou representações contra a Prefeitura de São José dos Campos que questionavam a legalidade da intervenção da administração no bairro Vila Unidos, na região norte da cidade.

O município retirou equipamentos do local – parquinho e academia ao ar livre – para a construção de unidades habitacionais, que serão feitas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), vinculada ao governo estadual.