23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE

Motorista fica preso nas ferragens em acidente na Dutra, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Caminhão ficou destruído
Um acidente entre duas carretas foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) no km 149 da Rodovia Presidente Dutra, pista sentido São Paulo, em São José dos Campos.

De acordo com informações iniciais, um dos caminhões bateu na traseira do outro, e a cabine do veículo que vinha atrás ficou completamente destruída. O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelas equipes da concessionária responsável pela via, com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

O estado de saúde do condutor não foi informado até o momento. Apesar da gravidade da colisão, não houve interdição no trecho, e o trânsito flui com atenção redobrada no local.

