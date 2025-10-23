Motorista fica preso nas ferragens em acidente na Dutra, em SJC

Um acidente entre duas carretas foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) no km 149 da Rodovia Presidente Dutra, pista sentido São Paulo, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações iniciais, um dos caminhões bateu na traseira do outro, e a cabine do veículo que vinha atrás ficou completamente destruída. O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelas equipes da concessionária responsável pela via, com apoio da Polícia Rodoviária Federal.