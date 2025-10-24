Inpe oferece dados científicos em operação de soltura de pinguins

Com o suporte técnico e científico do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), sete pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) e um lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis) foram devolvidos ao oceano em 10 de outubro de 2025. A soltura ocorreu em alto-mar, a 140 quilômetros, nas águas da Corrente do Brasil, um fluxo que auxilia o deslocamento dos pinguins em direção às áreas de reprodução na Patagônia.

A iniciativa, liderada pelo IBW (Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha), contou com a parceria de órgãos como o Instituto Estadual do Ambiente, a Marinha do Brasil e o Ministério Público Federal.

