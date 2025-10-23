Mulher é agredida após confusão envolvendo cachorro no Vale

Uma moradora do bairro Vale das Flores, em Tremembé, foi agredida após uma discussão envolvendo seu cachorro da raça Lulu da Pomerânia. O caso foi registrado no Distrito Policial de Taubaté e é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima Luciana Aparecida Couto estava em frente à sua casa com o animal quando um casal, em um Renault Sandero prata, teria parado próximo ao local. A mulher que estava no veículo chamou o cachorro pelo nome, o que levou a tutora a suspeitar de uma tentativa de furto do animal, avaliado em cerca de R$ 16 mil.
Luciana relatou que gritou e correu em direção ao pet, colocando-o em segurança dentro da residência. Minutos depois, o casal retornou ao local e uma discussão teve início. A vítima afirmou que o motorista, identificado como Murilo Messias da Costa Ramos, desceu do carro e a agrediu com um soco no rosto, quebrando um dente e causando sangramento. Ela também foi arrastada pelo agressor.
Ainda segundo o boletim, Luciana chegou a arremessar um pedaço de madeira contra o veículo, sem atingir o casal. A mulher que acompanhava o agressor não teria participado da agressão, mas também não tentou impedi-la.
Após o crime, o casal fugiu do local. A vítima procurou atendimento médico e foi submetida a exames no Instituto Médico Legal.
Luciana informou ainda que possui câmeras de segurança na residência e que pretende entregar as imagens à Delegacia de Polícia de Tremembé, responsável pela investigação.
A Polícia Civil apura os fatos para determinar se houve tentativa de furto do animal e responsabilizar os envolvidos.