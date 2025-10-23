Mulher é agredida após confusão envolvendo cachorro no Vale

Uma moradora do bairro Vale das Flores, em Tremembé, foi agredida após uma discussão envolvendo seu cachorro da raça Lulu da Pomerânia. O caso foi registrado no Distrito Policial de Taubaté e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima Luciana Aparecida Couto estava em frente à sua casa com o animal quando um casal, em um Renault Sandero prata, teria parado próximo ao local. A mulher que estava no veículo chamou o cachorro pelo nome, o que levou a tutora a suspeitar de uma tentativa de furto do animal, avaliado em cerca de R$ 16 mil.