Na Indonésia, Lula abre frente para negócios da Embraer na Ásia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no Palácio Merdeka, nesta quinta-feira (23), sobre possibilidade de acordos e negócios que podem favorecer a Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo.

Lula se reuniu com Subianto para discutir temas sensíveis da relação bilateral, como exportações agrícolas, investimentos em energia renovável e cooperação em defesa. O Brasil é um dos principais fornecedores de carne bovina para a Indonésia e busca ampliar o acesso ao mercado local com novas certificações sanitárias. Os líderes assinaram diversos acordos e firmaram parceria estratégica.