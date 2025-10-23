Na Indonésia, Lula abre frente para negócios da Embraer na Ásia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no Palácio Merdeka, nesta quinta-feira (23), sobre possibilidade de acordos e negócios que podem favorecer a Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo.
Lula se reuniu com Subianto para discutir temas sensíveis da relação bilateral, como exportações agrícolas, investimentos em energia renovável e cooperação em defesa. O Brasil é um dos principais fornecedores de carne bovina para a Indonésia e busca ampliar o acesso ao mercado local com novas certificações sanitárias. Os líderes assinaram diversos acordos e firmaram parceria estratégica.
O presidente do Brasil também disse que "não faltam oportunidades para o comércio de produtos de maior valor agregado, em especial no setor de defesa", enaltecendo a indústria militar brasileira e se mostrando disposto a contribuir para as necessidades estratégicas da Indonésia, em particular a FAB (Força Aérea Brasileira).
A Força Aérea da Indonésia usa o avião da Embraer Super Tucano A-29 desde 2011.
"Indonésia e Brasil compartilham o compromisso com a paz, com o desenvolvimento sustentável e com a promoção de uma ordem internacional mais justa", afirmou Lula.
O presidente brasileiro explicou que há muito espaço para ampliar as parcerias, assim como no setor de aviação civil.
“A Força Aérea da Indonésia conhece bem as capacidades do Super Tucano. As aeronaves brasileiras de uso civil representam a melhor solução para companhias regionais — eficiência, baixo consumo e tecnologia de ponta”, disse Lula.
A reunião entre os presidentes estava prevista para durar 30 minutos, mas durou uma hora e o saldo foi considerado “muito positivo”.
Ambos os presidentes falaram com a imprensa após a reunião e demonstraram muita satisfação nos acordos, que foram principalmente nas áreas comerciais, tecnológicas, de defesa e agricultura.
Subianto afirmou que os presidentes possuem "sinergia" em diversos fatores, como no setor internacional, político, econômico e comercial. Também falou sobre a relação multilateral e cooperação entre eles, além de serem membros do Brics e G20.
Nas últimas duas décadas, o comércio entre os dois países cresceu mais de três vezes, de US$ 2 bilhões para US$ 6,5 bilhões. Em 2024, a Indonésia foi o quinto destino das exportações do agronegócio brasileiro. Para Lula, esses valores ainda são tímidos diante do potencial dos mercados consumidores.
Lula também disse sobre ele e o presidente Subianto concordarem quanto à urgência de agirem com determinação para vencer a crise climática, pois a Indonésia tem sido um parceiro fundamental nessa luta.
A visita de Lula à Indonésia marca o início da agenda asiática do presidente, que tem como foco ampliar o comércio de proteína animal brasileira, reforçar parcerias ambientais e estreitar laços diplomáticos com países do Sudeste Asiático.
Nesta sexta (24), Lula embarca para a Malásia para participar da Cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático). Trump também participará do evento.
* Com informações do portal G1 e da Agência Brasil