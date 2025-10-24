Fies: inscrições abertas para mais de 58 mil vagas remanescentes

O MEC (Ministério da Educação) abriu nesta quinta-feira, 23 de outubro, as inscrições para as vagas remanescentes do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Estão disponíveis mais de 58 mil vagas em 10.319 cursos/turnos, oferecidas por 690 instituições privadas de ensino superior.
O prazo para inscrição se encerra às 23h59 do dia 30 de outubro (horário de Brasília). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na página do Fies.
O financiamento cobre o segundo semestre letivo de 2025, sendo destinado a estudantes que consigam manter a frequência mínima exigida de 70% às aulas.
Requisitos
- Ter participado do Enem a partir de 2010 (não como treineiro).
- Ter nota média superior a 450 pontos nas cinco provas e nota não zero na Redação.
- Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.
Cronograma
- Resultado da Pré-seleção (Chamada Única e Lista de Espera): 4 de novembro.
- Comprovação de Informações: Candidatos pré-selecionados devem comparecer à secretaria da instituição nos dias 5 e 6 de novembro, respeitando o horário de atendimento.
Reserva de Vagas
- FIES Social: 50% das vagas são destinadas a candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscritos no CadÚnico ativo. Estes podem financiar até 100% dos encargos educacionais.
- Cotas: Vagas reservadas (em proporção da população por estado/IBGE) para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A comprovação para Pessoas com Deficiência requer laudo médico com referência ao CID.