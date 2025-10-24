Fies: inscrições abertas para mais de 58 mil vagas remanescentes

O MEC (Ministério da Educação) abriu nesta quinta-feira, 23 de outubro, as inscrições para as vagas remanescentes do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Estão disponíveis mais de 58 mil vagas em 10.319 cursos/turnos, oferecidas por 690 instituições privadas de ensino superior.

O prazo para inscrição se encerra às 23h59 do dia 30 de outubro (horário de Brasília). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na página do Fies.

