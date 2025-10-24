Em menos de 1 hora, PM prende 2 por tráfico na mesma rua em SJC

A Polícia Militar realizou duas prisões e apreensões de drogas em ocorrências distintas na rua Célio Santos, no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos, na noite de quarta-feira (22). As operações foram efetuadas pelo 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) com pouco intervalo de tempo entre elas, durante patrulhamento na região.

A primeira ocorrência se deu por volta das 21h15. A equipe avistou um homem em atitude suspeita.

