Em menos de 1 hora, PM prende 2 por tráfico na mesma rua em SJC

A Polícia Militar realizou duas prisões e apreensões de drogas em ocorrências distintas na rua Célio Santos, no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos, na noite de quarta-feira (22). As operações foram efetuadas pelo 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) com pouco intervalo de tempo entre elas, durante patrulhamento na região.
A primeira ocorrência se deu por volta das 21h15. A equipe avistou um homem em atitude suspeita.
Após a abordagem, foram localizados em sua posse 13 pinos de cocaína, 26 pedras de crack e 26 porções de maconha, além de R$ 115,00 em espécie e um celular. Após confessar o envolvimento com o tráfico, indicou um local próximo com mais material ilícito. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes.
Pouco tempo depois, por volta das 21h59, uma nova abordagem foi efetuada na mesma rua, com outro indivíduo em atitude suspeita. A busca pessoal revelou a posse de 04 pinos de cocaína e 07 porções de maconha, juntamente com R$ 176,00 em espécie e um celular. O detido também admitiu estar traficando drogas e foi levado à Central de Polícia Judiciária.
Ao todo, a operação na rua Célio Santos resultou na apreensão de 17 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 33 porções de maconha, 2 celulares e R$ 291.