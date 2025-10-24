PM prende homem com cocaína, crack e maconha em SJC

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos, na noite de quinta-feira (22). A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I durante patrulhamento de rotina na região.

Às 21h15, na rua Celio Santos, a equipe avistou o homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram apreendidos com ele 13 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 26 porções de maconha, além de R$ 115,00 em espécie e um celular.

