OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

PM prende homem com cocaína, crack e maconha em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões na Vila Tesouro
Apreensões na Vila Tesouro

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos, na noite de quinta-feira (22). A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I durante patrulhamento de rotina na região.

Às 21h15, na rua Celio Santos, a equipe avistou o homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram apreendidos com ele 13 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 26 porções de maconha, além de R$ 115,00 em espécie e um celular.

O detido confessou estar praticando o tráfico de drogas e indicou um local próximo onde havia mais substâncias ilícitas escondidas.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

