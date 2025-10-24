24 de outubro de 2025
SEM DOCUMENTOS

Polícia encontra idosa perdida e devolve à filha em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Idosa teve dificuldade em informar dados pessoais e estava sem documentos
Idosa teve dificuldade em informar dados pessoais e estava sem documentos

A Polícia Militar foi acionada para atendimento a uma ocorrência envolvendo uma senhora idosa que caminhava aparentemente desorientada pela avenida Rui Barbosa, em São José dos Campos, na noite de quinta-feira (22).

O chamado aconteceu por volta das 22h, e a equipe prontamente localizou a senhora, que estava sem documentos e apresentou dificuldade em informar seus dados pessoais.

Durante as conversas e após inúmeras tentativas, ela foi se recordando das informações e conseguiu identificar o endereço da residência da família. A idosa foi entregue com segurança aos cuidados da filha.

