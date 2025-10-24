Polícia encontra idosa perdida e devolve à filha em SJC

A Polícia Militar foi acionada para atendimento a uma ocorrência envolvendo uma senhora idosa que caminhava aparentemente desorientada pela avenida Rui Barbosa, em São José dos Campos, na noite de quinta-feira (22).

O chamado aconteceu por volta das 22h, e a equipe prontamente localizou a senhora, que estava sem documentos e apresentou dificuldade em informar seus dados pessoais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp