URGENTE: Turista morre afogado em praia de Ubatuba

Um incidente envolvendo dois turistas terminou em morte na manhã desta quinta-feira (23) na Praia Grande, em Ubatuba.
Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) , dois homens teriam consumido bebidas alcoólicas antes de entrarem no mar e acabaram se afogando.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um dos banhistas, de 29 anos, foi resgatado em parada cardiorrespiratória (grau 6 de afogamento) por um guarda-vidas. Apesar dos esforços de reanimação avançada do SAMU que duraram cerca de uma hora, o homem foi a óbito no local.
O segundo turista, amigo da vítima fatal, segue desaparecido. O GBMar mobilizou uma moto aquática e equipes para buscas na área.