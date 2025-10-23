23 de outubro de 2025
AFOGAMENTO

URGENTE: Turista morre afogado em praia de Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GBMar
Turista de 29 anos foi resgatado do ma em parada cardiorrspiratória
Um incidente envolvendo dois turistas terminou em morte na manhã desta quinta-feira (23) na Praia Grande, em Ubatuba.

Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) , dois homens teriam consumido bebidas alcoólicas antes de entrarem no mar e acabaram se afogando.

Um dos banhistas, de 29 anos, foi resgatado em parada cardiorrespiratória (grau 6 de afogamento) por um guarda-vidas. Apesar dos esforços de reanimação avançada do SAMU que duraram cerca de uma hora, o homem foi a óbito no local.

O segundo turista, amigo da vítima fatal, segue desaparecido. O GBMar mobilizou uma moto aquática e equipes para buscas na área.

