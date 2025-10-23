23 de outubro de 2025
Logo Sampi
INCÊNDIO

URGENTE: Caminhão de tintas pega fogo na Dutra

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caminhão de tintas pega fogo na região de Lorena
Caminhão de tintas pega fogo na região de Lorena

Um caminhão carregado de tintas pegou fogo por volta das 10h30 desta quinta-feira (23) no km 53 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na região de Lorena.

O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuam no combate às chamas e na segurança do trecho. A pista foi interditada para o trabalho das equipes.

Ainda não há informações sobre vítimas ou causas do incêndio. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária responsável pela rodovia estão no local para orientar o tráfego e monitorar a situação.

