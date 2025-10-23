URGENTE: Caminhão de tintas pega fogo na Dutra

Um caminhão carregado de tintas pegou fogo por volta das 10h30 desta quinta-feira (23) no km 53 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na região de Lorena.

O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuam no combate às chamas e na segurança do trecho. A pista foi interditada para o trabalho das equipes.