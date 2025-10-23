23 de outubro de 2025
ACIDENTE

Acidente Tamoios: van da Saúde de São Sebastião levava paciente

Por Da redação | São Sebastião
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Acidente na Rodovia dos Tamoios envolveu van da Secretaria de Sáude de São Sebastião
Acidente na Rodovia dos Tamoios envolveu van da Secretaria de Sáude de São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião informou que um dos veículos envolvidos no grave acidente entre duas vans, ocorrido na manhã desta quinta-feira (23) na Rodovia dos Tamoios (km 20 do Contorno Sul), pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços à Secretaria de Saúde do município, a empresa Via Brasil. Este veículo seguia em direção ao Hospital Regional de Caraguatatuba e transportava, além do motorista, um paciente e seu acompanhante.

Informações preliminares indicam que três vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Sebastião, sendo uma ocupante do outro veículo e uma quarta vítima foi levada ao Hospital Stella Maris, em Caraguatatuba.

O atendimento à ocorrência foi realizado pela equipe da Concessionária Tamoios e pelo Corpo de Bombeiros.

Equipes da Secretaria de Saúde estão no local prestando suporte aos familiares e acompanhando os desdobramentos. A Prefeitura reitera seu compromisso com a assistência integral às vítimas e seus familiares, e continuará acompanhando o caso junto às autoridades competentes.

