Acidente Tamoios: van da Saúde de São Sebastião levava paciente

A Prefeitura de São Sebastião informou que um dos veículos envolvidos no grave acidente entre duas vans, ocorrido na manhã desta quinta-feira (23) na Rodovia dos Tamoios (km 20 do Contorno Sul), pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços à Secretaria de Saúde do município, a empresa Via Brasil. Este veículo seguia em direção ao Hospital Regional de Caraguatatuba e transportava, além do motorista, um paciente e seu acompanhante.

Informações preliminares indicam que três vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Sebastião, sendo uma ocupante do outro veículo e uma quarta vítima foi levada ao Hospital Stella Maris, em Caraguatatuba.