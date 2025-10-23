Muralha Paulista já integra 38 mil câmeras à SSP em SP

O Governo de São Paulo ampliou o Programa Muralha Paulista, que agora conecta mais de 38 mil câmeras públicas e privadas ao banco de dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), com o objetivo de intensificar o combate ao crime em todo o estado.
O programa realiza a integração de sistemas de segurança, facilitando o acesso à informação e aumentando as chances de captura de criminosos. O sistema utiliza leitura automática de placas de veículos e reconhecimento facial para gerar alertas em tempo real sobre carros roubados, furtados ou indivíduos procurados pela Justiça.
Municípios, empresas e cidadãos de São Paulo podem participar do programa Muralha Paulista de forma gratuita, realizando o cadastro no portal oficial. Pessoas físicas ou jurídicas com câmeras voltadas para vias públicas podem integrar o sistema, oferecendo suporte essencial às investigações policiais.
É importante destacar que o programa opera em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tendo recebido acompanhamento da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).
Meta de Expansão
A meta do programa é a expansão total para os 645 municípios paulistas. Para garantir a cobertura completa, inclusive em cidades sem sistemas próprios, o Estado promoverá uma licitação para locação de equipamentos.
O secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite afirmou que, a partir do próximo ano, haverá um cerco completo contra a criminalidade em trânsito pelo estado. O sistema já demonstrou eficácia, registrando mais de 4 mil alertas de veículos roubados em setembro.