Muralha Paulista já integra 38 mil câmeras à SSP em SP

O Governo de São Paulo ampliou o Programa Muralha Paulista, que agora conecta mais de 38 mil câmeras públicas e privadas ao banco de dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), com o objetivo de intensificar o combate ao crime em todo o estado.

O programa realiza a integração de sistemas de segurança, facilitando o acesso à informação e aumentando as chances de captura de criminosos. O sistema utiliza leitura automática de placas de veículos e reconhecimento facial para gerar alertas em tempo real sobre carros roubados, furtados ou indivíduos procurados pela Justiça.

