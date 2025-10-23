Anvisa proíbe lotes falsificados de medicamentos contra câncer

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e proibição de comercialização de lotes falsificados de medicamentos usados em tratamento contra o câncer: Keytruda e Avastin.
Lotes Falsificados de Keytruda (100 mg/4ml)
Foram identificados como falsos os lotes SO48607 e Y019148 do Keytruda. O fabricante não reconheceu esses códigos como originais. A venda desses itens foi realizada pela empresa LAF MED Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda., cuja licença foi cassada após uma operação de combate à falsificação de medicamentos no Ceará. A medida da Anvisa proíbe o armazenamento, comercialização, distribuição, transporte e uso desses produtos.
Lote Falsificado de Avastin
A agência também determinou a apreensão do lote H0386H05 do medicamento Avastin, utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer, incluindo colorretal metastático e câncer de mama. A Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., detentora do registro do Avastin, identificou as falsificações.
Orientações da Anvisa
A Agência reforça que, por se tratar de medicamentos falsificados, não há garantia sobre a qualidade, origem ou conteúdo, e seu uso é terminantemente proibido. Pacientes e profissionais de saúde que identificarem os lotes devem comunicar imediatamente a Anvisa ou a Vigilância Sanitária local.