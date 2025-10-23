URGENTE: Colisão entre vans deixa quatro feridos na Tamoios

Uma colisão frontal envolvendo duas vans foi registrada por volta das 7h10 desta quinta-feira (23), na altura do km 20 do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. De acordo com informações da Concessionária Tamoios, o acidente deixou uma vítima em estado grave e três com ferimentos moderados.

Equipes da Concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o atendimento às vítimas e os trabalhos de remoção dos veículos.