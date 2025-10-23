23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Colisão entre vans deixa quatro feridos na Tamoios

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente foi registrado na Tamoios
Acidente foi registrado na Tamoios

Uma colisão frontal envolvendo duas vans foi registrada por volta das 7h10 desta quinta-feira (23), na altura do km 20 do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. De acordo com informações da Concessionária Tamoios, o acidente deixou uma vítima em estado grave e três com ferimentos moderados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o atendimento às vítimas e os trabalhos de remoção dos veículos.

O tráfego apresenta bloqueios pontuais e lentidão no trecho em razão da ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários