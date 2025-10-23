Motoristas ameaçam paralisação em empresa de ônibus de São José

Uma possível paralisação do transporte coletivo em São José dos Campos ganhou força nesta quinta-feira (23), após uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba na garagem da empresa Saens Peña, que atende linhas das zonas Norte, Leste e Sul da cidade.
Segundo o presidente do sindicato, Ronaldo Costa, conhecido como Ripa, a empresa não tem cumprido o acordo coletivo de trabalho, o que vem gerando crescente insatisfação entre os funcionários. “A paralisação vai ser inevitável. A situação está cada dia mais complicada. O grupo SOU está metendo a mão no direito dos trabalhadores e a empresa age com irresponsabilidade. Há falta de transparência com os trabalhadores”, afirmou o dirigente sindical.
As outras duas empresas que operam o transporte público na cidade, Joseense e Maringá, funcionam normalmente e não registraram intercorrências até o momento.
Uma nova assembleia está marcada para esta sexta-feira (24), às 10h e 15h, na sede do sindicato, onde os motoristas e cobradores devem deliberar sobre a paralisação das atividades. “O poder público já foi notificado e, se os trabalhadores aprovarem, essa garagem vai parar”, reforçou Ronaldo Costa.
A Prefeitura de São José dos Campos e a empresa Saens Peña ainda não se manifestaram oficialmente sobre o impasse.