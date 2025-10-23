Motoristas ameaçam paralisação em empresa de ônibus de São José

Uma possível paralisação do transporte coletivo em São José dos Campos ganhou força nesta quinta-feira (23), após uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba na garagem da empresa Saens Peña, que atende linhas das zonas Norte, Leste e Sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o presidente do sindicato, Ronaldo Costa, conhecido como Ripa, a empresa não tem cumprido o acordo coletivo de trabalho, o que vem gerando crescente insatisfação entre os funcionários. “A paralisação vai ser inevitável. A situação está cada dia mais complicada. O grupo SOU está metendo a mão no direito dos trabalhadores e a empresa age com irresponsabilidade. Há falta de transparência com os trabalhadores”, afirmou o dirigente sindical.