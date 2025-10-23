23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROBLEMA

Motoristas ameaçam paralisação em empresa de ônibus de São José

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ônibus tiveram atraso para sair do pátio
Ônibus tiveram atraso para sair do pátio

Uma possível paralisação do transporte coletivo em São José dos Campos ganhou força nesta quinta-feira (23), após uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba na garagem da empresa Saens Peña, que atende linhas das zonas Norte, Leste e Sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o presidente do sindicato, Ronaldo Costa, conhecido como Ripa, a empresa não tem cumprido o acordo coletivo de trabalho, o que vem gerando crescente insatisfação entre os funcionários. “A paralisação vai ser inevitável. A situação está cada dia mais complicada. O grupo SOU está metendo a mão no direito dos trabalhadores e a empresa age com irresponsabilidade. Há falta de transparência com os trabalhadores”, afirmou o dirigente sindical.

As outras duas empresas que operam o transporte público na cidade, Joseense e Maringá, funcionam normalmente e não registraram intercorrências até o momento.

Uma nova assembleia está marcada para esta sexta-feira (24), às 10h e 15h, na sede do sindicato, onde os motoristas e cobradores devem deliberar sobre a paralisação das atividades. “O poder público já foi notificado e, se os trabalhadores aprovarem, essa garagem vai parar”, reforçou Ronaldo Costa.

A Prefeitura de São José dos Campos e a empresa Saens Peña ainda não se manifestaram oficialmente sobre o impasse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários