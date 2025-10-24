Novo acesso viário encurta trajeto ao centro em Pindamonhangaba

A região do Lessa, em Pindamonhangaba, ganhou um novo acesso viário que liga a rua Profa. Miriam Penteado Rodrigues Alckimin à rua Dr. Francisco Lessa Júnior (Via Expressa), na altura do trevo que interliga a Via Expressa à avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, perto do Posto Trevo.

Esse acesso representa uma nova opção de saída do Lessa, encurtando o trajeto para quem se dirige ao Centro.

