Novo acesso viário encurta trajeto ao centro em Pindamonhangaba

A região do Lessa, em Pindamonhangaba, ganhou um novo acesso viário que liga a rua Profa. Miriam Penteado Rodrigues Alckimin à rua Dr. Francisco Lessa Júnior (Via Expressa), na altura do trevo que interliga a Via Expressa à avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, perto do Posto Trevo.
Esse acesso representa uma nova opção de saída do Lessa, encurtando o trajeto para quem se dirige ao Centro.
A Prefeitura de Pindamonhangaba prevê a liberação do trecho está prevista para sexta-feira (24), após a conclusão da implantação da sinalização e da vistoria técnica final.
A mudança deve dar mais agilidade ao tráfego local e faz parte de um pacote coordenado pelas Secretarias de Serviços Públicos e Mobilidade, que também inclui melhorias na rotatória do Tenda, visando reduzir o tempo de espera nos semáforos e agilizar o tráfego.