24 de outubro de 2025
SAÚDE

Com custo de R$ 2,8 milhões, Pinda inicia obra da UBS Santana

Por Da redação | Pindamonhangaba
Área de 768m² recebe estruturas da futura UBS Santana
A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santana, uma demanda prioritária do município. Com custo de R$ 2,8 milhões, a nova unidade de saúde deverá beneficiar cerca de 3.500 pacientes por mês na região. A previsão de entrega é de até 10 meses.

As bases estruturais já estão sendo erguidas em uma área de 768m². O prédio contará com sala de vacinação, farmácia, e 10 consultórios multifuncionais (clínicos, ginecológicos, pediátricos, psicológico e odontológicos), além de salas de curativos e procedimentos.

Os recursos desta obra são provenientes do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A nova UBS Santana não só atenderá moradores do bairro local, mas também auxiliará dividindo o fluxo da UBS Crispim, proporcionando agilidade nos atendimentos e melhores condições de trabalho e espera para a população.

