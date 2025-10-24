Com custo de R$ 2,8 milhões, Pinda inicia obra da UBS Santana

A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santana, uma demanda prioritária do município. Com custo de R$ 2,8 milhões, a nova unidade de saúde deverá beneficiar cerca de 3.500 pacientes por mês na região. A previsão de entrega é de até 10 meses.

As bases estruturais já estão sendo erguidas em uma área de 768m². O prédio contará com sala de vacinação, farmácia, e 10 consultórios multifuncionais (clínicos, ginecológicos, pediátricos, psicológico e odontológicos), além de salas de curativos e procedimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp