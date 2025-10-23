23 de outubro de 2025
ACIDENTE

Acidente entre dois veículos causa interdição parcial na Tamoios

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
Da redação
Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. A colisão ocorreu por volta das 7h20, na altura do km 20 do Contorno Sul, em frente ao Serviço de Atendimento ao Usuário.

Equipes da Concessionária Tamoios foram acionadas e permanecem no local realizando o atendimento da ocorrência e o controle do tráfego. Outros recursos de apoio também foram mobilizados para auxiliar nas ações de resgate e remoção dos veículos.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do acidente. O trânsito segue com interdição parcial e fluxo lento no trecho. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região.

