Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
Divulgação/ Angelo Arantes
Baleia encontrada morta tinha apetrechos de pesca na cauda
Uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) adulta, medindo cerca de 10 metros de comprimento, foi encontrada morta na faixa entre as praias do Aruan e Indaiá, em Caraguatatuba, na manhã de quarta-feira (22).

O animal já estava em avançado estado de decomposição e apresentava apetrechos de pesca presos à cauda. 

A ocorrência mobilizou diversas frentes de trabalho, incluindo equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, e de Serviços Públicos de Caraguatatuba.

Especialistas do Instituto Argonauta coletaram dados biológicos para estudos sobre a presença da espécie jubarte na região. 

Após a finalização dos procedimentos técnicos, o corpo do animal foi enterrado no próprio local, seguindo os protocolos ambientais vigentes.

