Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Caraguatatuba

Uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) adulta, medindo cerca de 10 metros de comprimento, foi encontrada morta na faixa entre as praias do Aruan e Indaiá, em Caraguatatuba, na manhã de quarta-feira (22).

O animal já estava em avançado estado de decomposição e apresentava apetrechos de pesca presos à cauda.

