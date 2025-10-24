Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Caraguatatuba

Uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) adulta, medindo cerca de 10 metros de comprimento, foi encontrada morta na faixa entre as praias do Aruan e Indaiá, em Caraguatatuba, na manhã de quarta-feira (22).
O animal já estava em avançado estado de decomposição e apresentava apetrechos de pesca presos à cauda.
A ocorrência mobilizou diversas frentes de trabalho, incluindo equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, e de Serviços Públicos de Caraguatatuba.
Especialistas do Instituto Argonauta coletaram dados biológicos para estudos sobre a presença da espécie jubarte na região.
Após a finalização dos procedimentos técnicos, o corpo do animal foi enterrado no próprio local, seguindo os protocolos ambientais vigentes.