Taubaté x São José fazem 'Clássico do Vale' nesta quinta

Taubaté e São José se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), a partir das 19h, no ginásio da CTI, em Taubaté, no Clássico do Vale pela fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete.
Agora, os times da região medem força em um confronto que definirá o posicionamento dos times na briga por vaga nos playoffs. As taubateanas estão em quarto lugar, com duas vitórias e quatro derrotas, e precisam melhor na classificação.
Já as joseenses estão em segundo lugar, com cinco vitórias e uma derrota, sempre considerando apenas os confrontos com os times do realinhamento.
Na rodada anterior, o São José atropelou o Pró-Esporte de Sorocaba, com vitória por 74 a 51 em casa, no ginásio do Teatrão. E o Taubaté perdeu por 74 a 45 fora de casa para o Ourinhos, também na rodada anterior.
Na primeira fase, ainda em agosto, as duas equipes já tinham se enfrentado no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Na oportunidade, as joseenses venceram com facilidade, por 83 a 50.