Taubaté x São José fazem 'Clássico do Vale' nesta quinta

Taubaté e São José se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), a partir das 19h, no ginásio da CTI, em Taubaté, no Clássico do Vale pela fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete.

Agora, os times da região medem força em um confronto que definirá o posicionamento dos times na briga por vaga nos playoffs. As taubateanas estão em quarto lugar, com duas vitórias e quatro derrotas, e precisam melhor na classificação.

Já as joseenses estão em segundo lugar, com cinco vitórias e uma derrota, sempre considerando apenas os confrontos com os times do realinhamento.