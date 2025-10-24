SJC recebe a Carreta da Mamografia para 500 exames gratuitos

São José dos Campos receberá, a partir da próxima segunda-feira (27), as Carretas de Mamografia e Empreendedorismo do movimento SP Por Todas, da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. As unidades estarão instaladas no Centro da Juventude (rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, Jardim América) até 8 de novembro.

A iniciativa visa promover a autonomia financeira feminina e a prevenção do câncer de mama, oferecendo 550 exames de mamografia gratuitos e cursos profissionalizantes do Sebrae e Senac.

