SJC recebe a Carreta da Mamografia para 500 exames gratuitos

São José dos Campos receberá, a partir da próxima segunda-feira (27), as Carretas de Mamografia e Empreendedorismo do movimento SP Por Todas, da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. As unidades estarão instaladas no Centro da Juventude (rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, Jardim América) até 8 de novembro.
A iniciativa visa promover a autonomia financeira feminina e a prevenção do câncer de mama, oferecendo 550 exames de mamografia gratuitos e cursos profissionalizantes do Sebrae e Senac.
Os atendimentos acontecem com distribuição de senhas sem necessidade de agendamento prévio nos horários abaixo:
Segunda a Sexta: 50 senhas diárias (8h às 17h).
Sábados: 25 senhas (8h às 12h).
Dia da Abertura (27): Início às 13h, com distribuição de 25 senhas.
Mulheres de 50 a 69 anos precisam apenas de RG e Cartão SUS. Mulheres entre 35 e 49 anos ou acima de 70 anos devem apresentar também o pedido médico. O laudo online é liberado em até 48 horas.
Cursos de Empreendedorismo e Serviços
A carreta de Empreendedorismo oferecerá formação com certificado em áreas como Marketing Digital, Excel, Design de Sobrancelhas, Limpeza de Pele e Skincare.
As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas via formulário digital, com as primeiras aulas começando no dia 27, às 13h30.
A ação também contará com serviços de orientação jurídica da Defensoria Pública e da Delegacia da Mulher, além de atendimentos da Assistência Social.