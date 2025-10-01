1ª Volta Ciclística de SJC interdita trânsito no fim de semana

A 1º Volta Ciclística de São José dos Campos será realizada no sábado (25) e domingo (26) e exigirá interdições de tráfego em alguns pontos para garantir a segurança da população e dos mais de 300 atletas participantes das provas.

Motoristas que utilizam as vias do evento devem planejar rotas alternativas. Confira o cronograma e os locais de interdição.

Sábado (25): Interdições na Via Oeste