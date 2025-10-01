1ª Volta Ciclística de SJC interdita trânsito no fim de semana

A 1º Volta Ciclística de São José dos Campos será realizada no sábado (25) e domingo (26) e exigirá interdições de tráfego em alguns pontos para garantir a segurança da população e dos mais de 300 atletas participantes das provas.
Motoristas que utilizam as vias do evento devem planejar rotas alternativas. Confira o cronograma e os locais de interdição.
Sábado (25): Interdições na Via Oeste
No sábado, a Via Oeste (compreendendo a avenida Prof. Alfredo Fernandes de Almeida e a avenida Alfredo Asdente) terá bloqueios em dois períodos:
Manhã: Interdição total das 06h30 às 13h. O trecho entre a avenida Major Miguel Naked e a rua Corifeu de Azevedo Marques será bloqueado, sem desvio programado para ônibus.
Tarde: Interdição total na avenida Alfredo Asdente, entre a Farma Conde Arena e a rua Corifeu de Azevedo Marques, das 13h às 19h. As rotatórias do local permanecerão liberadas.
Domingo (26): Bloqueios na Urbanova
No domingo, as interdições ocorrerão no período da manhã, das 6h30 às 13h, na região da Urbanova:
Avenida Fernando Sabino: Interdição total em toda a sua extensão.
Avenida Jorge Cury: Haverá interdição total no sentido Centro (entre a rua Susan Kathleen Wenrick e a avenida Possidônio José de Freitas). No sentido Bairro, haverá interdição parcial, com trânsito liberado apenas na faixa da direita.
Agentes de Mobilidade Urbana estarão nas áreas de evento para orientar os motoristas. A população é solicitada a respeitar a sinalização instalada e, se possível, evitar a circulação nessas vias durante os horários indicados.