OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
RESGATE

Bombeiros resgatam cachorro cego que caiu em córrego na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cachorro cego é resgatado de córrego em São Sebastião
Cachorro cego é resgatado de córrego em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros de São Sebastião realizou o resgate de um cachorro cego que caiu em um canal de drenagem no bairro Topolândia, na tarde de quarta-feira (22).
Por volta das 12h30, a corporação foi acionada para a emergência. O canal possuía aproximadamente 3,5 metros de profundidade, impedindo que o animal pudesse sair por conta própria.

A equipe de resgate executou a operação com segurança, retirando o cão sem que ele sofresse ferimentos aparentes.

Após o salvamento bem-sucedido, o cachorro resgatado foi devolvido ao seu proprietário, em segurança.

