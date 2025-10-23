Bombeiros resgatam cachorro cego que caiu em córrego na região

O Corpo de Bombeiros de São Sebastião realizou o resgate de um cachorro cego que caiu em um canal de drenagem no bairro Topolândia, na tarde de quarta-feira (22).

Por volta das 12h30, a corporação foi acionada para a emergência. O canal possuía aproximadamente 3,5 metros de profundidade, impedindo que o animal pudesse sair por conta própria.

A equipe de resgate executou a operação com segurança, retirando o cão sem que ele sofresse ferimentos aparentes.