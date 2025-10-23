Falsos agentes de zoonose tentam aplicar golpe em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava emitiu um alerta à população sobre um golpe envolvendo indivíduos que se passam por agentes de zoonoses. Eles visitaram uma residência alegando falsas denúncias de maus-tratos a animais e tentaram aplicar multas indevidas.

A administração municipal orienta os moradores de Caçapava para não caírem neste golpe, reforçando que os agentes oficiais de zoonoses são facilmente identificáveis por crachá com foto e pelas roupas. Eles sempre circulam em veículos oficiais que exibem o número da Prefeitura.

