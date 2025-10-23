Falsos agentes de zoonose tentam aplicar golpe em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava emitiu um alerta à população sobre um golpe envolvendo indivíduos que se passam por agentes de zoonoses. Eles visitaram uma residência alegando falsas denúncias de maus-tratos a animais e tentaram aplicar multas indevidas.
A administração municipal orienta os moradores de Caçapava para não caírem neste golpe, reforçando que os agentes oficiais de zoonoses são facilmente identificáveis por crachá com foto e pelas roupas. Eles sempre circulam em veículos oficiais que exibem o número da Prefeitura.
Moradores não devem permitir a entrada de estranhos em suas casas. Em caso de suspeita, a veracidade da visita pode ser confirmada diretamente com o Departamento de Zoonoses de Caçapava. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato pelo telefone (12) 3652-2009.
Embora o incidente tenha sido um caso isolado até o momento, a Prefeitura de Caçapava reforça a importância da atenção de todos para evitar fraudes.