Mulher é presa pela PM dirigindo carro dublê em São José

Uma mulher foi presa ao conduzir um veículo dublê em São José dos Campos, na manhã de quarta-feira (22). A ocorrência de adulteração veicular mobilizou o 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior)

A ação começou por volta das 7h50, quando policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) com a denúncia de que um veículo GM/Corsa prata, ano 2021, com queixa de adulteração, estaria circulando na cidade.

