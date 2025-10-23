23 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Mulher é presa pela PM dirigindo carro dublê em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher foi presa ao conduzir um veículo dublê em São José dos Campos, na manhã de quarta-feira (22). A ocorrência de adulteração veicular mobilizou o 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior)

A ação começou por volta das 7h50, quando policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) com a denúncia de que um veículo GM/Corsa prata, ano 2021, com queixa de adulteração, estaria circulando na cidade.

A equipe iniciou o patrulhamento e realizou um cerco tático, abordando o carro na avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, nas proximidades do cruzamento com a avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Vila Guarani.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com a condutora durante a revista pessoal, a perícia nos sinais identificadores confirmou a adulteração.

Diante dos fatos, a condutora foi presa em flagrante e conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o veículo com adulteração permaneceu apreendido.

