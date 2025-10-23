Adolescente com mandado de internação é apreendido em Guará

Um adolescente foi apreendido em Guaratinguetá pelo ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (22), quando policiais do Comando de Força Patrulha do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram durante patrulhamento pelo bairro Flamboyant 3.

Após consulta ao Copom (Centro de Operações Policiais Militares), foi constatado um mandado de internação em seu desfavor. Foi confirmada a ordem judicial e o adolescente foi conduzido à delegacia de polícia de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.