23 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente com mandado de internação é apreendido em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um adolescente foi apreendido em Guaratinguetá pelo ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (22), quando policiais do Comando de Força Patrulha do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram durante patrulhamento pelo bairro Flamboyant 3.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após consulta ao Copom (Centro de Operações Policiais Militares), foi constatado um mandado de internação em seu desfavor. Foi confirmada a ordem judicial e o adolescente foi conduzido à delegacia de polícia de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários