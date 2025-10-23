Homem é preso após assaltar motorista de ônibus em Caraguatatuba

Um homem foi preso após assaltar um motorista de um ônibus da empresa Sou Transportes, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (22), quando o condutor acionou a Polícia Militar afirmando que havia sido vítima de um homem que simulava estar armado, no bairro Tarumã. Mediante ameaças, o suspeito subtraiu sua mochila com pertences e documentos.

A equipe iniciou o patrulhamento nas imediações e, de acordo com as características informadas, localizaram e abordaram M.P.L, de 34 anos. Com ele, foi encontrada a mochila com os objetos da vítima.