Viapol São José estreia com derrota para o Suzano na Superliga

O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Suzano na noite desta quarta-feira (22), na Arena Suzano, na cidade da Grande São Paulo, na estreia das duas equipes na edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram 27/25, 25/18 e 25/20.

E os joseenses, sob comando do técnico Flávio Teixeira, mostram que ainda estão abaixo dos principais adversários. E terá que evoluir para brigar por uma vaga nos playoffs da principal torneio do país.