Viapol São José estreia com derrota para o Suzano na Superliga

O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Suzano na noite desta quarta-feira (22), na Arena Suzano, na cidade da Grande São Paulo, na estreia das duas equipes na edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram 27/25, 25/18 e 25/20.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
E os joseenses, sob comando do técnico Flávio Teixeira, mostram que ainda estão abaixo dos principais adversários. E terá que evoluir para brigar por uma vaga nos playoffs da principal torneio do país.
Na próxima rodada, a equipe da região volta a jogar na segunda-feira (27), quando visita o Praia Clube, a partir das 18h30, em Uberlândia (MG).
O jogo
No primeiro set, o São José começou bem, chegou a abrir 20 a 16 e parecia que iria vencer o período com facilidade. Mas, o Suzano foi buscar o empate em 21 a 21 e fechou depois em 27 a 25, fazendo 1 a 0 no jogo.
Já no segundo set, os joseenses tiveram mais dificuldades, já no início, o time da Grande São Paulo abriu vantagem no placar. Assim, o Suzano venceu por 25 a 18 e abriu 2 a 0 na partida.
Já no terceiro set, o São José precisaria vencer para seguir vivo no jogo. Entretanto, o Suzano novamente abriu boa vantagem no começo e ficou difícil uma reação. Assim, os joseenses conheceram a primeira derrota na temporada da Superliga Nacional com os 25 a 20, com o placar final em 3 a 0.