ACIDENTE

Adolescente fica ferido em acidente entre carro e bike em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
Da redação
Um adolescente de 16 anos ficou ferido após se envolver em um acidente entre carro e bicicleta na noite desta quarta-feira (22), na avenida Amador Bueno da Veiga, em Taubaté.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que conduzia a bicicleta, sofreu escoriações nos membros superiores e inferiores, mas estava consciente e orientada no momento do atendimento.

O jovem foi socorrido pela equipe de resgate dos bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté para avaliação médica.

As causas do acidente ainda não foram informadas.

