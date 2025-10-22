24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

'Você foi vitoriosa'; amigos se despendem de Joyce

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Joyce Moura e Silva
Joyce Moura e Silva

A morte de Joyce Moura e Silva, aos 40 anos, gerou comoção em Jacareí. Conhecida por sua alegria, força e determinação, Joyce enfrentava um câncer há alguns anos e foi lembrada por amigos e familiares como uma verdadeira guerreira, alguém que, mesmo nos dias mais difíceis, mantinha o sorriso e a esperança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A amiga Maura Cristina Vitor Mathisem, que a conheceu durante o tratamento, fez uma homenagem tocante nas redes sociais, relembrando os momentos de companheirismo nas sessões de quimioterapia.

“Minha amiga de quimioterapia! Nossa amizade foi breve e intensa. Vou guardar das nossas brincadeiras, rindo da nossa própria situação. Você sempre pra cima, com aquele sorrisão lindo e fácil. Nunca vou esquecer sua emoção no primeiro ciclo de quimio, chorando de alegria por receber a medicação, cheia de esperanças. Você foi vitoriosa a cada dia. Agora esteja em paz, tranquila por ter feito tudo o que estava ao seu alcance”, escreveu Maura, emocionada.

Mesmo em meio à dor e às incertezas do tratamento, ela mantinha o bom humor e uma energia que inspirava todos ao redor.

O velório e sepultamento ocorreram nesta quarta-feira (22) em Jacareí.

Amigos e ex-colegas também prestaram homenagens. Everson Expedito lembrou da convivência com Joyce no trabalho. “Poxa, que triste. Me lembro dela de quando trabalhei no Atacadão, pessoa super simpática. Que Deus conforte o coração de toda a família.”

Sandra Sousa e Rita de Cássia reforçaram o sentimento de admiração e saudade. “Meus sentimentos a todos os familiares. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês.”

“Você foi uma guerreira. Descanse em paz, Joyc", disse outra.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários