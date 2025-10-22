'Você foi vitoriosa'; amigos se despendem de Joyce

A morte de Joyce Moura e Silva, aos 40 anos, gerou comoção em Jacareí. Conhecida por sua alegria, força e determinação, Joyce enfrentava um câncer há alguns anos e foi lembrada por amigos e familiares como uma verdadeira guerreira, alguém que, mesmo nos dias mais difíceis, mantinha o sorriso e a esperança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A amiga Maura Cristina Vitor Mathisem, que a conheceu durante o tratamento, fez uma homenagem tocante nas redes sociais, relembrando os momentos de companheirismo nas sessões de quimioterapia.
“Minha amiga de quimioterapia! Nossa amizade foi breve e intensa. Vou guardar das nossas brincadeiras, rindo da nossa própria situação. Você sempre pra cima, com aquele sorrisão lindo e fácil. Nunca vou esquecer sua emoção no primeiro ciclo de quimio, chorando de alegria por receber a medicação, cheia de esperanças. Você foi vitoriosa a cada dia. Agora esteja em paz, tranquila por ter feito tudo o que estava ao seu alcance”, escreveu Maura, emocionada.
Mesmo em meio à dor e às incertezas do tratamento, ela mantinha o bom humor e uma energia que inspirava todos ao redor.
O velório e sepultamento ocorreram nesta quarta-feira (22) em Jacareí.
Amigos e ex-colegas também prestaram homenagens. Everson Expedito lembrou da convivência com Joyce no trabalho. “Poxa, que triste. Me lembro dela de quando trabalhei no Atacadão, pessoa super simpática. Que Deus conforte o coração de toda a família.”
Sandra Sousa e Rita de Cássia reforçaram o sentimento de admiração e saudade. “Meus sentimentos a todos os familiares. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês.”
“Você foi uma guerreira. Descanse em paz, Joyc", disse outra.