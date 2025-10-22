'Você foi vitoriosa'; amigos se despendem de Joyce

A morte de Joyce Moura e Silva, aos 40 anos, gerou comoção em Jacareí. Conhecida por sua alegria, força e determinação, Joyce enfrentava um câncer há alguns anos e foi lembrada por amigos e familiares como uma verdadeira guerreira, alguém que, mesmo nos dias mais difíceis, mantinha o sorriso e a esperança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A amiga Maura Cristina Vitor Mathisem, que a conheceu durante o tratamento, fez uma homenagem tocante nas redes sociais, relembrando os momentos de companheirismo nas sessões de quimioterapia.