Peão de 18 anos cai do touro e morre durante rodeio

Um peão de 18 anos morreu após se ferir em uma montaria durante um rodeio. O jovem havia participado do evento um dia depois de completar aniversário e chegou a ficar cinco dias internado antes de falecer.

O caso aconteceu em Aparecida do Rio Doce, no sudoeste de Goiás. A vítima foi identificada como Kaiky Ferreira da Silva, natural de Gouvelândia. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o rapaz caiu do touro durante a competição realizada na quinta-feira (16) e foi socorrido em estado grave.