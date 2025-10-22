Câmeras registram acidente que matou Matheus na Dutra, em SJC

Imagens de câmeras de segurança revelam detalhes do acidente que matou o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, na Via Dutra, em São José dos Campos, no final de setembro. Os vídeos, obtidos por OVALE e utilizados pela Polícia Civil na investigação, mostram o momento logo após a colisão entre dois veículos.

O acidente aconteceu na manhã de 28 de setembro, por volta das 5h, na marginal da rodovia. Nas imagens, é possível ver o carro conduzido por Heitor Rabelo Stetner, de 37 anos, rodando na pista, enquanto o veículo de aplicativo onde estava Matheus aparece em um trecho com pouca iluminação.