Câmeras registram acidente que matou Matheus na Dutra, em SJC

Imagens de câmeras de segurança revelam detalhes do acidente que matou o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, na Via Dutra, em São José dos Campos, no final de setembro. Os vídeos, obtidos por OVALE e utilizados pela Polícia Civil na investigação, mostram o momento logo após a colisão entre dois veículos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu na manhã de 28 de setembro, por volta das 5h, na marginal da rodovia. Nas imagens, é possível ver o carro conduzido por Heitor Rabelo Stetner, de 37 anos, rodando na pista, enquanto o veículo de aplicativo onde estava Matheus aparece em um trecho com pouca iluminação.
Com o impacto, o jovem foi lançado para fora do carro e acabou atropelado por outros três veículos que passavam pelo local. Ele morreu ainda no trecho da rodovia.
O motorista Heitor Stetner foi preso nesta quarta-feira (22), após a conclusão de parte das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de São José dos Campos. Segundo a apuração, ele assumiu o risco de provocar o acidente, ao dirigir sob efeito de álcool e em alta velocidade, a 160 km/h em um trecho urbano com limite de 90 km/h.
Um laudo preliminar do Instituto de Criminalística indicou que não havia elementos técnicos suficientes para medir com exatidão a velocidade no momento da colisão. No entanto, a Polícia Civil analisou as imagens das câmeras e o trajeto percorrido pelo veículo, concluindo que o carro de Heitor estava a 166,5 km/h.
“O veículo BMW percorre o trecho de 740 metros que antecedem o impacto em aproximadamente 16 segundos, o que resulta em uma velocidade média de 46,25 metros por segundo, ou 166,5 km/h. Com esses dados, é possível afirmar que essa era, ou muito próxima, a velocidade no momento do impacto.”
Ainda segundo o documento, Heitor deixou o carro após a batida e caminhou até uma loja de lanches próxima “como se nada tivesse acontecido”. Ele só foi impedido de fugir do local por populares, que perceberam o que havia ocorrido.
De acordo com a investigação, Heitor teria gasto mais de R$ 2,5 mil em bebidas alcoólicas em uma boate horas antes da colisão. Três testemunhas, ouvidas sob sigilo, confirmaram à polícia que o motorista havia ingerido grandes quantidades de álcool antes de pegar o carro.
A defesa de Heitor Rabelo Stetner afirmou, em nota, que a investigação “deturpou os acontecimentos” e que a prisão é considerada ilegal. A equipe jurídica disse ainda que pretende recorrer da decisão e reafirmou que o cliente colaborou com as autoridades desde o início da apuração.