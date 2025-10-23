Nara, 20 anos, é morta a tiros após sair para visitar a tia

Uma jovem de 20 anos foi morta com um tiro no peito e o namorado dela ficou ferido após ambos serem baleados enquanto trafegavam de moto na noite de sexta-feira (17). O rapaz foi atingido três vezes, mas sobreviveu.

O crime aconteceu no bairro Maranhão, em Itapipoca, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Nara Kércia. De acordo com informações da TV Verdes Mares, o casal havia saído de casa por volta das 19h para visitar uma tia da jovem que havia se mudado recentemente para a região.