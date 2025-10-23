Nara, 20 anos, é morta a tiros após sair para visitar a tia

Uma jovem de 20 anos foi morta com um tiro no peito e o namorado dela ficou ferido após ambos serem baleados enquanto trafegavam de moto na noite de sexta-feira (17). O rapaz foi atingido três vezes, mas sobreviveu.
O crime aconteceu no bairro Maranhão, em Itapipoca, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Nara Kércia. De acordo com informações da TV Verdes Mares, o casal havia saído de casa por volta das 19h para visitar uma tia da jovem que havia se mudado recentemente para a região.
Ao chegarem ao local, os dois não encontraram a residência e deram algumas voltas pela rua. Nesse momento, foram surpreendidos pelos disparos. Nara morreu ainda no local, e o namorado foi socorrido com vida.
Segundo familiares, Nara fazia um curso profissionalizante na área da beleza e era muito próxima da família. O corpo foi sepultado no sábado (18). A polícia informou que nenhuma das vítimas tinha passagens criminais, e a principal suspeita é de que o casal tenha sido atacado por engano.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Itapipoca. Até o momento, ninguém foi preso.