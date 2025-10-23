Passou mal na academia e morreu com parada cardíaca

Uma mulher de 50 anos sofreu uma parada cardíaca enquanto se exercitava em uma academia e não resistiu, mesmo após tentativas de reanimação realizadas por socorristas. O caso foi registrado na noite de terça-feira (21).

O incidente ocorreu em uma academia localizada no bairro Ingleses do Rio Vermelho, no norte da Ilha de Florianópolis (SC). A vítima, identificada como Helizabete Pinheiro, foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais pela equipe do Corpo de Bombeiros, que aplicou os protocolos de reanimação, mas não conseguiu reverter o quadro.