Passou mal na academia e morreu com parada cardíaca

Uma mulher de 50 anos sofreu uma parada cardíaca enquanto se exercitava em uma academia e não resistiu, mesmo após tentativas de reanimação realizadas por socorristas. O caso foi registrado na noite de terça-feira (21).
O incidente ocorreu em uma academia localizada no bairro Ingleses do Rio Vermelho, no norte da Ilha de Florianópolis (SC). A vítima, identificada como Helizabete Pinheiro, foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais pela equipe do Corpo de Bombeiros, que aplicou os protocolos de reanimação, mas não conseguiu reverter o quadro.
Segundo informações do portal g1, esse é o terceiro caso de mal súbito durante atividades físicas registrado recentemente em Santa Catarina.
Em nota, o Centro de Treinamento Engenharia do Corpo Ingleses lamentou a morte da aluna e prestou solidariedade à família. O estabelecimento suspendeu as atividades na manhã desta quarta-feira (22) e retomou o funcionamento no período da tarde. A causa exata da morte ainda será investigada.