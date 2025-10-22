Após crise de ansiedade, mulher é sedada e @busad@ por enfermeiro

Uma mulher de 46 anos foi vítima de abuso sexual enquanto recebia atendimento médico. O caso ocorreu na última sexta-feira (17) e o suspeito, um técnico de enfermagem, foi preso dias depois e encaminhado à penitenciária da cidade.
O crime foi registrado em Guaíra, no Oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a paciente estava sedada, mas consciente no momento em que o homem tocou suas partes íntimas, o que configura estupro de vulnerável.
A delegada Renata Oliveira informou que a vítima não conseguia se mover nem falar durante o ato, embora tivesse plena consciência do que acontecia. Assim que recuperou os sentidos, ela relatou o ocorrido à equipe médica, que acionou a assistência social e orientou o registro da ocorrência.
As investigações também apontaram que o técnico já havia respondido por crime sexual no Mato Grosso do Sul. O inquérito deve ser finalizado em até 30 dias.