Após crise de ansiedade, mulher é sedada e @busad@ por enfermeiro

Uma mulher de 46 anos foi vítima de abuso sexual enquanto recebia atendimento médico. O caso ocorreu na última sexta-feira (17) e o suspeito, um técnico de enfermagem, foi preso dias depois e encaminhado à penitenciária da cidade.

O crime foi registrado em Guaíra, no Oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a paciente estava sedada, mas consciente no momento em que o homem tocou suas partes íntimas, o que configura estupro de vulnerável.