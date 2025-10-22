PM prende criminosos após roubo no centro de Caraguatatuba

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de praticar um roubo no Centro de Caraguatatuba, na manhã desta quarta-feira (22).

A ocorrência foi registrada por volta das 11h50, na Avenida Anchieta, após a corporação ser acionada pelo Copom com informações de que os criminosos haviam fugido em direção à orla da praia.

