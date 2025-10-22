PM prende criminosos após roubo no centro de Caraguatatuba

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de praticar um roubo no Centro de Caraguatatuba, na manhã desta quarta-feira (22).
A ocorrência foi registrada por volta das 11h50, na Avenida Anchieta, após a corporação ser acionada pelo Copom com informações de que os criminosos haviam fugido em direção à orla da praia.
Durante o patrulhamento, as equipes localizaram os suspeitos tentando escapar das viaturas. Um deles foi detido pelo Comando Tático, dentro de uma academia localizada na região central.
Na abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado, mas um dos detidos indicou o local onde havia escondido uma sacola com simulacros de arma de fogo e máscaras utilizadas na ação.
Os suspeitos foram levados ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhados ao Distrito Policial de Caraguatatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.